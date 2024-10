Nowe remake’i po Metal Gear Solid Delta: Snake Eater? Producent odpowiada

Producent nachodzącego Metal Gear Solid Delta: Snake Eater udzielił wywiadu dla magazynu Famitsu, w którym wypowiedział się on w kwestii odświeżenia poprzednich części serii. Wiele osób ciekawiło, dlaczego jako pierwszą grę do ponownego wydania wybrano akurat Metal Gear Solid 3. Noriaki Okamura udzielił następującej odpowiedzi:

“W tym momencie wiele osób odpowiedzialnych za oryginalne gry nie pracuje już z nami. Przed odejściem jeszcze większej ilości osób chcemy zapewnić przyszłość serii Metal Gear Solid na kolejne 10 do 50 lat.”

Głównym powodem braku chęci odnowienia starszych edycji Metal Gear Solid jest ich warstwa techniczna. Trzecia odsłona serii nie wymagała zbyt wielkiego przystosowania do dzisiejszych standardów. W przypadku poprzednich gier potrzebne byłoby zmienienie zbyt wielu podstawowych mechanik oraz elementów gry, co nie pasuje do metodologii tworzenia remake’ów.

Na koniec przypomnijmy, że Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, czyli pierwszy remake z serii znajduje się aktualnie w produkcji. Autorzy pochwalili się wersją demonstracyjną gry na tegorocznym pokazie Tokyo Game Show, lecz nie podano tam daty premiery.