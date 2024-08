Nowe Gwiezdne wojny wyciekają. Zwiastun pierwszego kinowego filmu Star Wars od 7 lat

Prawdopodobnie to właśnie ta produkcja będzie pierwszym kinowym filmem z Gwiezdnych wojen od czasu zakończenia Sagi Skywalkerów w 2019 roku.

Lucasfilm na D23 zaprezentował nie tylko pierwszy zwiastun Star Wars: Skeleton Crew, ale również nadchodzącego filmu z Gwiezdnych wojen, czyli The Mandalorian & Grogu. Produkcja została zapowiedziana na początku stycznia tego roku i będzie to pierwszy kinowy film ze świata Star Wars od czasu Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. O filmie wciąż niewiele wiadomo, ale pierwszy zwiastun ujawnia kilka nowych szczegółów. Niestety materiał nie został oficjalnie udostępniony w sieci, ale nagrania bezpośrednio z pokazu trafiły już do mediów społecznościowych.

The Mandalorian & Grogu – wyciekł pierwszy zwiastun filmu

Fani serialu The Mandalorian mogą być spokojni i film będzie prezentował podobną jakość do produkcji z Disney+. Tytułowy bohater wraz z Grogu wyruszą na zupełnie nową misję, podczas której spotkają m.in. Babu Fricka, a także Zeba, czyli bohatera animacji Star Wars: Rebelianci. Ponadto na zwiastunie widzimy śnieżną planetę, na której Din Djarin i jego mały towarzysz atakowani są przez AT-AT. Fani spekulują, że ta scena może rozgrywać się na kultowym Hoth z Imperium Kontratakuje. Nie zabrakło także ujawnienia loga produkcji, które wraz ze zwiastunem zobaczycie poniżej.