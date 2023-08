Nowa platforma Warner Bros z problemami. Max stracił liczbę subskrybentów

Połączenie serwisów streamingowych nie wszystkim przypadło do gustu.

Max to nowa platforma Warner Bros., która w Ameryce wystartowała pod koniec maja. Serwis pierwotnie miał połączyć platformy HBO Max i Discovery+ w jedno i tak się też stało, chociaż firma zmieniła swoje plany i po protestach subskrybentów postanowiła zostawić drugi z serwisów, jako osobną platformę. Najwyraźniej nie przekonało to niektórych użytkowników, którzy teraz za dostęp do treści oferowanych wcześniej przez HBO Max musieli zapłacić więcej. Jak podało Warner Bros. Discovery w raporcie za drugi kwartał, liczba subskrybentów spadła o prawie dwa miliony.

Platformy streamingowe Warner Bros. straciły użytkowników w drugim kwartale

Obecnie HBO, HBO Max, Max oraz Discovery+ subskrybuje 95,8 miliona subskrybentów na całym świecie. Oznacza to spadek o 1,8 mln osób z 97,6 mln posiadaczy abonamentu z końca pierwszego kwartału bieżącego roku. Analitycy nie są zaskoczeni odpływem użytkowników w ostatnich miesiącach i nadchodzących kwartałach. Mniejsza liczba subskrybentów ma związek ze zmianą marki, ale również dostępnych pakietów i ich cen.