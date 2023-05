Następca HBO Max zadebiutuje już za tydzień. Max prezentuje największe hity

Wśród nowości klienci Max otrzymają w tym i w przyszłym roku takie produkcje, jak Sympatyk z Robertem Downeyem Jr., The Regime, czwarty sezon Detektywa, czy oczekiwanego Pingwina, czyli spin-off ubiegłorocznego Batmana. Ponadto Warner Bros. zapowiedział dwa nowe programy: Conan O'Brien Must Go oraz Downey's Dram Car. Na polską premierę Max będziemy musieli poczekać do przyszłego roku.