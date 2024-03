Nowa gra twórcy Dragon Age z teaserem. Gracze trafią do kolorowego świata fantasy

Nasz zespół przez lata ciężko pracował i nie możemy się doczekać, aby zaprezentować światu nasz debiutancki projekt. To dla nas ogromny kamień milowy i postrzegamy go jako pierwszy krok w długiej i satysfakcjonującej podróży dla firmy, wytyczając własną ścieżkę i rozwijając nasze talenty i produkty krok po kroku – komentuje Laidlaw.

Pierwotnie debiutancka produkcja Yellow Brick Games miała zostać wydana przez należącą do Take-Two firmę Private Division. Teraz okazuje się jednak, że studio wyda wspomnianą grę samodzielnie. Mike Laidlaw stwierdził, że jest to „skok wiary”, zwłaszcza w „obecnym, burzliwym klimacie w branży”. Deweloper wierzy jednocześnie, że jest to również „okazja, aby wziąć los w swoje ręce i dotrzeć bezpośrednio do graczy i szerszej społeczności graczy”.