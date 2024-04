Nowa gra twórców Journey dostępna za darmo na Steam

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami studio thatgamecompany, twórcy takich gier, jak Flower i Journey, udostępnili za darmo w ramach wczesnego dostępu Sky: Children of the Light. Produkcja powinna być doskonale znana graczom mobilnym, na których to urządzeniach z systemem Android i iOS zadebiutowała już w 2019 roku. Rok później trafiła na Nintendo Switch, a w 2022 roku również na PlayStation 4 i 5. Teraz także posiadacze komputerów osobistych mogą dołączyć do zabawy i bez żadnych opłat sprawdzić Sky: Children of the Light w akcji.

Sky: Children of the Light za darmo na Steam

Sky: Children of the Light jest relaksacyjną grą MMO, która została stworzona z myślą o współpracy i integracji między graczami. W grze wcielamy się w Dziecko Światła, które wraz z magiczną peleryną wyrusza w świat, aby znaleźć podobne sobie istoty. Twórcy udostępnili graczom rozległy świat, po którym mogą swobodnie się przemieszczać zarówno samemu, jak i w kooperacji z innymi osobami.