Nowa gra studia Spiders we wczesnym dostępie. Dziś premiera GreedFall II: The Dying World

Twórcy GreedFall II: The Dying World zdradzili również, co pojawi się w grze w tę zimę. Zostanie dodany system craftingu, więcej towarzyszy i zadań z nimi związanych i nowe drzewko umiejętności z unikalnymi zdolnościami. W jeszcze bliżej nieokreślonej przyszłości w grze zostaną rozwinięte wyżej wymienione elementy rozgrywki oraz pojawi się tryb fotograficzny.

Na koniec przypomnijmy, że GreedFall II: The Dying World to druga odsłona cyklu gier RPG autorstwa studia Spiders, które jest odpowiedzialne również za m.in. Steelrising, The Technomancer, Bound by Flame i Mars: War Logs. Gra ukazała się we wczesnym dostępie, lecz nic jeszcze nie wiemy o potencjalnej dacie premiery pełnej wersji. W ostatnim czasie twórcy przedstawili nam pięć postaci, które będą nam towarzyszyć podczas rozgrywki w GreedFall II: The Dying World.