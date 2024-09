Nowa gra science fiction solowego twórcy. Dziś premiera Beyond Galaxyland

Właśnie miała miejsce premiera przygodowego RPG inspirowanego filmami science fiction z lat 80. oraz turowymi grami fabularnymi wydanymi w latach 90. Tytuł został stworzony przez Sama ‘EnrightBeats’ Enrighta - producenta muzycznego obecnie zajmującego się obecnie projektowaniem gier. Pojawił się zwiastun premierowy prezentujący najważniejsze aspekty rozgrywki i fabuły.

Beyond Galaxyland - nowa gra science fiction

Beyond Galaxyland przenosi nas do tytułowej lokacji, gdzie śledzimy losy licealisty Douga posiadającego świnkę morską o imieniu Boom Boom. Zostają porwani do wspomnianego układu gwiezdnego chwilę przed zniszczeniem Ziemi przez niszczyciela światów - „The End”. W trakcie poszukiwania odpowiedzi na wiele pytań odwiedzimy planety Galaxylandu, poznamy grupę przyjaciół i spróbujemy odwrócić efekty apokalipsy naszej planety.