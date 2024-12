Promocje z okazji 30-lecia PlayStation. Masa gier na PS4 i PS5 w niższych cenach

Jeszcze do jutra w PlayStation Store potrwają promocje z okazji Black Friday . Od dzisiaj wystartowała natomiast kolejna oferta , tym razem z okazji 30-lecia marki. W ramach PlayStation Store’s 30th Anniversary Sale aż do 21 grudnia będziemy mogli uzupełnić cyfrową bibliotekę o masę gier w niższych cenach.

Już dzisiaj – 2 grudnia 2024 roku – startuje PlayStation Store’s 30th Anniversary Sale. Z okazji 30-lecia marki w PlayStation Store kupimy masę gier w niższych cenach, w tym The Last of Us Part I, Returnal, Ghost of Tsushima Director’s Cut czy Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Poniżej przedstawiamy wybrane tytuły z oferty.

Gry na PS4 i PS5 w promocji z okazji 30-lecia marki PlayStation