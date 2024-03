No Rest for the Wicked na obszernym gameplayu. Zobaczcie pierwsze 90 minut gry

Na początku marca poznaliśmy datę premiery No Rest for the Wicked we wczesnym dostępie. Moon Studios podzieliło się również kilkoma szczegółami, a także wstępnymi planami rozwoju swojej produkcji. W ostatnich dniach do sieci trafił natomiast obszerny gameplay ze wspomnianego tytułu. Rzeczony materiał pozwala zobaczyć pierwsze 90 minut z nadchodzącego action-RPG od twórców Ori and the Blind Forest i Ori and the Will of the Wisps.

No Rest for the Wicked na 90-minutowej rozgrywce. Gameplay pokazuje początek przygody

Jak wspomnieliśmy wyżej, opublikowany przez redakcję Eurogamer gameplay pozwala zobaczyć początek przygody w No Rest for the Wicked. Całość rozpoczyna się od stworzenia postaci i obejrzenia otwierającego przerywnika. Następnie materiał skupia się na eksploracji obszaru o nazwie The Shallows, ale to nie koniec atrakcji.