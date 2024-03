No Rest for the Wicked ponownie zachwyca. Data premiery we wczesnym dostępie

Podczas dzisiejszej transmisji zaprezentowano nowy gameplay z No Rest for the Wicked i ujawniono datę premiery gry w ramach wczesnego dostępu.

Po pierwsze i zarazem najważniejsze, dowiedzieliśmy się, że No Rest for the Wicked trafi do Steam Early Access już 18 kwietnia bieżącego roku . Warto jednak w tym momencie dodać, że pełna wersja tytułu zadebiutuje również na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Dziś – 1 marca – odbyła się specjalna transmisja poświęcona nadchodzącej grze No Rest for the Wicked . Podczas pokazu przedstawiciele zespołu Moon Studios, znani przede wszystkim z serii Ori, ujawnili datę premiery produkcji w ramach wczesnego dostępu oraz zaprezentowali nowe fragmenty rozgrywki wzbogacone ich komentarzem. Wszystko znajdziecie poniżej.

Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, zamieszczamy listę najciekawszych szczegółów:

świat gry został w (prawie) całości stworzony ręcznie – wyjątkiem są skarby, które będą w pełni losowe (oprócz unikatów),

w grze znajdzie się dynamicznie zmieniająca się pogoda wraz z funkcjonalnym cyklem dobowym,

walka ma być wymagająca; każdy rodzaj broni pozwoli na użycie unikalnego stylu walki – sprzęt został w grze podzielony na cztery różne poziomy rzadkości (począwszy od zwykłych, czyli białych, a skończywszy na unikalnych, czyli złotych przedmiotach),

, deweloperzy obiecują „bogaty w zawartość” endgame.

Przy okazji Moon Studios ujawniło wstępne plany rozwoju gry. W pierwszej kolejności po premierze we wczesnym dostępie do No Rest for the Wicked ma trafić tryb wieloosobowy. Poniżej natomiast zamieszczamy podsumowanie wydarzenia przez samych deweloperów (oryginał znajdziecie w poście na Steamie pod tym adresem):