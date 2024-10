Nivalis, cybepunkowy symulator życia, choć wygląda obłędnie, nie wiadomo, czy w ogóle powstanie

Nivalis to klimatyczny symulator życia w cyberpunkowym mieście. Wieść o jego powstawaniu już od dłuższego czasu ekscytuje graczy. Gra obiecująca imersyjną rozgrywkę w świecie przyszłości, ma skupiać się na symulacji codziennego życia. Może nie tyle Sims w świecie przyszłości, co raczej Cyperpunk 2077 w wersji soft. Pomimo tego, że jakiś czas temu ujawniono pierwsze screenshoty, studio Ion Lands miliczy w kwestii daty premiery. A to frustruje.

Kiedy premiera Nivals? Nie wiadomo, czy gra w ogóle powstanie

Plan był tak, by stworzyć grę, która przeniesie graczy w świat przyszłości, otoczony technologią, ale o nieco lżejszym klimacie, niż dystopijne produkcje pokroju Deus Ex, czy wspomniany Cyberpunk 2077. Gracze mieli dostać możliwość zarządzania własnym biznesem, nawiązywać relacje z mieszkańcami oraz eksplorować neonowe ulice miasta. Wieści o tworzeniu gry po raz pierwszy wypłynęły kilka lat temu, w 2021. Mimo interesującego konceptu i intrygującej atmosfery, Nivalis bardziej irytuje społeczność graczy, niż ekscytuje.