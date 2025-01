Nintendo przerwało milczenie. Pojawił się nowy komentarz w sprawie Nintendo Switch 2

Fani Nintendo wciąż czekają na zapowiedź oraz poznanie daty premiery następcy Switcha, co według przecieków ma nastąpić jeszcze w tym miesiącu. W międzyczasie odbyły się targi CES, na których jedna z firm zaprezentowała autorskie Joy-Cony do wspomnianej konsoli. Stało się to jednak bez wcześniejszego porozumienia, przez co doczekaliśmy się reakcji.

Nintendo Switch 2 - firma skomentowała ostatnie wydarzenie

Po wielu miesiącach milczenia ze strony Nintendo doczekaliśmy się nowego komentarza w sprawie Nintendo Switcha 2. Został on wywołany po prezentacji prowadzonej przez Genki na CES 2025, gdzie mogliśmy zobaczyć wspomniane Joy-Cony oraz atrapę pozostałych elementów konsoli. CNET Japan ujawniło, że Nintendo całkowicie odcina się od sprzętu obecnego na pokazie - konsola nie została przekazana przez japońską firmę. Możliwe, że na pokazie zobaczyliśmy dzieło drukarki 3D.