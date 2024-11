Nintendo oficjalnie wyjaśniło oś czasu gier Zelda po premierze The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Wiele osób zastanawiało się nad osią czasu w grach z serii Zelda, ponieważ nowa odsłona, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, wprowadziła naprawdę sporo nowości w tym temacie. Z tego powodu Nintendo postanowiło ujawnić nowe szczegóły mające na celu wyjaśnienie sytuacji, mimo że wspomniany tytuł jest już dostępny na rynku od jakiegoś czasu.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - nowe informacje o fabule

Na zaktualizowanej stronie Nintendo poświęconej fabule gry możemy przeczytać o wydarzeniach z The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Mają one miejsce na osi czasu Hero is Defeat, która znana jest również jako Fallen Hero. Ta wersja wydarzeń pokazuje Linka pokonanego przez Ganon w Ocarina of Time. Po najnowszej aktualizacji dowiedzieliśmy się, że najnowsza gra ma miejsce między wydarzeniami z oryginalnego The Legend of Zelda oraz Tri Force Heroes.