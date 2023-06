Nintendo obiecuje „płynne przejście” ze Switcha na następną konsolę

Prezes Nintendo, Shuntaro Furukawa, odpowiadał ostatnio na pytania akcjonariuszy i między innymi padło pytanie o to, jak będzie wyglądała przesiadka na ewentualnego następcę Switcha. W odpowiedzi, Furukawa stwierdził, że Nintendo zrobi wszystko, żeby płynnie i bezproblemowo przenieść klientów z Nintendo Switch na następną konsolę.

Przesiadka na nowego Switcha będzie bardzo łatwa

Firma planuje zrobić to w oparciu o systemu kont Nintendo. W zamyśle ma to być niezwykle łatwe i intuicyjne, gdyż odbędzie się na zasadzie przeniesienia konta Nintendo ze Switch na nowszą konsolę. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to jest to sensacyjna wiadomość dla posiadaczy konsol N, ponieważ wykluczy to konieczność przenoszenia profili, zapisywania się do usług i temu podobnych niedogodności.