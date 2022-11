Ninja Gaiden wraca do żywych. Studio Team Ninja szykuje reboot popularnej serii

Team Ninja nie może narzekać na brak pracy. Już na początku przyszłego roku studio dostarczy na rynek Wo Long: Fallen Dynasty, a nieco później gracze będą mieli okazję zagrać w zapowiedziane podczas wrześniowego State of Play Rise of the Ronin. Wygląda jednak na to, że nie są to jedyne projekty, na których w najbliższym czasie zamierza skupić się wspomniany zespół. Okazuje się bowiem, że studio szykuje również reboot dwóch popularnych serii – Ninja Gaiden oraz Dead or Alive.

Ninja Gaiden i Dead or Alive z rebootem od Team Ninja

Jak informuje Ruliweb (dzięki VGC), powyższymi rewelacjami podczas konferencji G-Star odbywającej się w Busan w Korei Południowej podzielił się prezes Team Ninja – Fumihiko Yasuda. Niestety szef studia nie podzielił się żadnymi dodatkowymi informacjami. Zapewnił jednak, że pracuje nad tym, by gracze otrzymali więcej szczegółów na ten temat tak szybko, jak to możliwe.



Dodatkowo podczas wystąpienia prezesa Team Ninja zaprezentowano również grafikę, na której można zobaczyć obrazki pochodzące z Ninja Gaiden oraz Dead or Alive, nad którymi znajduje się napis: „Przyszłość Team Ninja – rebooty popularnych serii”. Fanom wspomnianych marek nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na konkretne informacje dotyczące obu projektów.



Co ciekawe, Nick Baker – branżowy insider i współzałożyciel Xbox Era – poinformował za pośrednictwem Twittera, że za reboot Ninja Gaiden mają odpowiadać deweloperzy PlatinumGames, czyli doświadczony zespół znany m.in. z takich tytułów jak seria Bayonetta czy NieR: Automata. Na potwierdzenie tych informacji z pewnością będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.

