Niesamowicie oryginalna seria science fiction powraca. Pierwsze zdjęcia i termin premiery drugiego sezonu

Studio potwierdziło nowe informacje o nadchodzących nowych odcinkach docenionego przez widzów serialu.

Adult Swim przypomniało o jednej ze swoich najciekawszych animowanych nowości ostatnich lat. Podczas tegorocznego Annecy International Animation Film Festival zaprezentowano pierwszy materiał z drugiego sezonu serialu Częste skutki uboczne i potwierdzono, że produkcja powróci w 2027 roku. Częste skutki uboczne – pierwsze zdjęcia i termin premiery drugiego sezonu Warner Bros. wykorzystało festiwal w Annecy do szeregu zapowiedzi związanych z animacją. Wśród ogłoszonych projektów znalazły się między innymi animowany serial na podstawie Absolute Batman oraz anime poświęcone Jokerowi. Obok zupełnie nowych produkcji studio pokazało także, co czeka widzów w przypadku już znanych tytułów. Właśnie w tej grupie znalazły się Częste skutki uboczne, czyli dobrze przyjęty serial Adult Swim, który doczeka się kontynuacji.

Częste skutki uboczne zadebiutowało na Adult Swim, a w Polsce na HBO Max, w ubiegłym roku. Pierwszy sezon liczył dziesięć odcinków i spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Za serial odpowiadają twórcy związani wcześniej z takimi produkcjami, jak Beavis and Butt Head oraz King of the Hill. Wśród najważniejszych nazwisk przy projekcie znajdują się Mike Judge i Greg Daniels, choć sama produkcja wyraźnie różni się od ich wcześniejszych dokonań.

GramTV przedstawia:

Serial łączy czarną komedię, surrealistyczny ton i satyryczne spojrzenie na przemysł farmaceutyczny. Głównym bohaterem jest Marshall, który trafia na niezwykłą roślinę o potencjale zmieniającym życie ludzi. Jej właściwości pozwalają leczyć niemal każdą chorobę oraz obrażenia, co szybko prowadzi do znacznie większych problemów niż samo odkrycie. Częste skutki uboczne wykorzystuje ten punkt wyjścia do opowieści o medycynie, biznesie, interesach wielkich firm i konsekwencjach wynalazku, który mógłby wywrócić cały system do góry nogami. Co ciekawe, prace nad drugim sezonem były przygotowywane jeszcze zanim oficjalnie potwierdzono powrót serialu. Wcześniej współtwórcy produkcji, Joe Bennett i Steve Hely, opowiadali, że przy tworzeniu świata Częstych skutków ubocznych zespół korzystał z szerokiego researchu. Rozmawiano między innymi z emerytowanym agentem DEA, osobami związanymi z branżą farmaceutyczną oraz mykologami. Twórcy zbierali różne perspektywy, anegdoty i szczegóły, które później pomagały budować komediowy, ale jednocześnie niepokojący obraz rzeczywistości przedstawionej w serialu. Drugi sezon serialu Częste skutki uboczne trafi na Adult Swim w 2027 roku. Na ten moment nie ujawniono jeszcze dokładnej daty premiery ani liczby odcinków nowej serii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.