Batman wróci w nowej produkcji. DC zaskoczyło i zapowiedziało trzy nowe projekty

To będzie absolutnie jedna z najbardziej oczekiwanych ekranizacji komiksów ze stajni DC.

DC Studios oraz Warner Bros. Animation zapowiedziały nową falę animowanych produkcji, która w najbliższych latach ma poszerzyć ekranowe uniwersum DC o projekty dla różnych grup odbiorców. Podczas wspólnej prezentacji obu studiów na festiwalu Annecy ujawniono między innymi pierwszą anime serię DC Studios, adaptację komiksu Absolute Batman oraz nowy serial o Krypto. Absolute Batman doczeka się animowanego serialu Pokaz odbył się w teatrze Bonlieu, a na scenie pojawili się między innymi Peter Safran, współszef DC Studios, oraz Sam Register, prezes Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios i Hanna Barbera Studios Europe. Twórcy przedstawili pierwsze materiały, zdradzili kierunek artystyczny nowych produkcji i podkreślili, że animacja pozostaje jednym z najważniejszych pól rozwoju dla marki DC.

Pierwszą z najgłośniejszych zapowiedzi jest Joker: Laugh Riot, czyli pierwsza anime seria przygotowywana przez DC Studios. Projekt powstaje we współpracy Warner Bros. Animation, DC Studios oraz Sola Entertainment. Za reżyserię odpowiada Yasuhiro Aoki, znany między innymi z pracy przy filmie Władca pierścieni: Wojna Rohirrimów. Nowy serial zabierze widzów do Gotham, ale punkt wyjścia będzie daleki od klasycznej historii o pojedynku Batmana i Jokera. Tym razem Książę Zbrodni ruszy przez przestępczy półświatek miasta, aby odnaleźć zabójcę Batmana. Dla Jokera będzie to nie tylko sprawa zemsty, lecz także osobisty kryzys, ponieważ wraz ze śmiercią Mrocznego Rycerza utracił swojego największego przeciwnika i, w pewnym sensie, własny cel istnienia. Im dalej posunie się w brutalnym śledztwie, tym mocniej zacznie przypominać mściciela, a nie zwykłego złoczyńcę. Drugą dużą zapowiedzią jest animowana adaptacja Absolute Batman. Produkcja ma być skierowana do dorosłych widzów i bazować na popularnej komiksowej serii DC autorstwa Scotta Snydera z rysunkami Nicka Dragotty. Snyder będzie pełnił funkcję showrunnera i producenta wykonawczego, natomiast Dragotta został producentem projektu.

GramTV przedstawia:

Absolute Batman to jeden z największych komiksowych sukcesów DC ostatnich lat. Seria sprzedała się dotąd w nakładzie przekraczającym 6 milionów egzemplarzy, a pierwszy numer doczekał się już jedenastego wydania. Tytuły z linii Absolute, w tym Absolute Batman, znajdują się także wśród dziesięciu najlepiej sprzedających się komiksów 2025 roku. DC nie zapomina jednak o młodszych widzach. Trzecią ważną nowością jest animowany serial Krypto, za który odpowiada C.H. Greenblatt, twórca znany z takich produkcji jak Chowder oraz Jellystone. Projekt znajduje się obecnie w fazie rozwoju i ma przedstawić bardziej komediową, przygodową stronę uniwersum DC. Serial opowie o Krypto, który zaczyna kręcić się wokół grupy niedoszłych przestępców mieszkających w okolicy. Szybko okazuje się, że superpies jest równie uroczy, co kompletnie niszczycielski, a jego obecność potrafi pokrzyżować nawet najprostszy plan. Z czasem jego szczerość i dobre serce zaczną wpływać na nowych towarzyszy, nawet jeżeli oni sami wcale nie będą chcieli się zmieniać. Podczas prezentacji nie zabrakło także aktualizacji dotyczących wcześniej zapowiedzianych projektów. DC Studios i Warner Bros. Animation przypomniały o serialach dla dorosłych, takich jak Koszmarne komando, Batman: Mroczny mściciel oraz Mister Miracle. Drugi z wymienionych tytułów zadebiutuje na Prime Video 31 lipca. Przy Mister Miracle obecny był Tom King, który podkreślił, że współczesna animacja może sięgać poziomu ambicji kojarzonego z największymi serialami prestiżowymi. Studio przypomniało też o projektach skierowanych do młodszej widowni i rodzin. Wśród nich znajdują się My Adventures with Green Lantern, a także DC Super Powers. Potwierdzono również, że w produkcji znajduje się dziesiąty sezon Teen Titans Go!, czyli najdłużej emitowanej serii w historii DC.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.