Nieopublikowany projekt RX 9070 XT od AMD pokazał się w Chinach

Sprzedawca, który ewidentnie łamie prawo, nie dołożył zbyt wielu starań, aby ukryć kod seryjny, więc łatwo będzie go wyśledzić.

Ku naszemu zaskoczeniu AMD nigdy nie wprowadziło tego projektu na rynek. Był to czysto „artystyczny” render, twierdzi AMD.

Potwierdziliśmy, że były to oficjalne rendery wkrótce zapowiedzianych kart Radeon RX 9070 XT, mimo że wielu twierdziło, że są fałszywe.

Jest to najprawdopodobniej jedna z kart, którą AMD udostępniło partnerom płyt głównych do oceny, co, jak wiemy, zajęło miesiące.

Partnerzy płyt głównych mieli te karty przez długi czas, ale w rzeczywistości nie byli w stanie ich przetestować bez ostatecznych sterowników.

Karta rzeczywiście ma konstrukcję z trzema wentylatorami, pasującą do renderu. Jednak kolor wydaje się być inny. Zamiast szarego, ma całkowicie czarny design.

Przedstawiona sztuka wydaje się być używana, jest w szczelnym opakowaniu antystatycznym.

Sprzedawca żąda 5800 RMB (około 800 USD), co jest dość wysoką ceną. Z

dajemy sobie jednak sprawę, że wydaje się to być standardową ceną za każdą niestandardową wersję w dzisiejszych czasach, więc może nie być tak droga w porównaniu z obecnym rynkiem.

Oferta już wygasła, więc wygląda na to, że ktoś już ją kupił. Czy niebawem pojawi się na jakiś kanale na YouTube? Czas pokaże.