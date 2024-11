Nie zagrasz już w gry na Windows 7 i 8. Steam kończy wsparcie

Valve zapowiadało to już wcześnie, teraz zostało to potwierdzone. Platforma Steam oficjalnie przestała wspierać systemy Windows 7 i Windows 8. Aktualizacja Steam z 5 listopada uniemożliwiła użytkownikom starszych systemów korzystanie z platformy, zgodnie z zaplanowanym zakończeniem wsparcia, o którym firma informowała już na początku roku. Ma to także związek z tym, że Microsoft od lat nie udostępnia aktualizacji bezpieczeństwa dla Windows 7 i Windows 8.

Nie zagrasz już w gry Steam na Windows 7 i 8

Ma to także uzasadnienie w statystykach. Zgodnie z wynikami najnowszego badania sprzętowego Steam, mniej niż 1% użytkowników korzystało z tych wersji Windows. Udział Windows 7 wynosił jedynie 0,28%, a użytkowników Windows 8 i 8.1 było tak niewielu, że klasyfikowano ich zbiorczo jako „inni” z udziałem 0,08%. Teraz, jedynymi wspieranymi systemami są Windows 10, Windows 11, Linux i macOS, co dodatkowo podkreśla odwrót platformy od przestarzałych systemów i przystosowanie jej do nowszych rozwiązań.