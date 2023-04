Nie tylko Harry Potter – Zmierzch ma powrócić w formie serialu od Lionsgate

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że Warner Bros. Discovery oficjalnie zapowiedziało pełnoprawny reboot całego uniwersum Harry’ego Pottera z okazji ujawnienia platformy streamingowej Max . Wygląda na to, iż Lionsgate Television postanowiło podążyć tą samą drogą co Warner Bros. – jak podaje serwis The Hollywood Reporter , saga Zmierzch doczeka się wersji telewizyjnej; serialowa wersja bestsellerowej serii książek Stephanie Meyer ma być we wczesnym stadium rozwoju.

Zmierzch powróci w formie serialu

Za napisanie scenariusza do serialu odpowiedzialna jest Sinead Daly, która ma w swoim dorobku m.in. Tell Me Lies, The Walking Dead: World Beyond, Raised by Wolves, Dirk Gently’s Holistic Detective Agency oraz The Get Down. Według źródeł Daly ma pracować z Lionsgate Television w celu ustalenia konkretnego podejścia do nowego Zmierzchu – zadecydowania, czy będzie to remake, czy też inna forma.