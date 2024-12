Nie tylko Avowed? Xbox ma szykować jeszcze jedną premierę na początek 2025 roku

Zgodnie z zapowiedziami premiera Avowed ma odbyć się w połowie lutego 2025 roku. Niewykluczone jednak, że w najbliższych miesiącach Microsoft dostarczy na rynek jeszcze jedną wartą uwagi produkcję. Według jednego z branżowych insiderów na początku przyszłego roku gracze będą mieli okazję zapoznać się z nową grą jednego z zespołów należących do producenta konsol Xbox.

South of Midnight z potencjalnym terminem premiery. Insider zdradza plany Microsoftu

Planami Microsoftu zdecydował się podzielić insider posługujący się pseudonimem „eXtas1s” (dzięki Pure Xbox), który w przeszłości publikował już sprawdzone informacje. Według informatora już w marcu 2025 roku gracze będą mieli okazję zagrać w South of Midnight, czyli nową przygodową grę akcji od twórców We Happy Few. Warto także dodać, że zainteresowani prawdopodobnie nie będą musieli czekać zbyt długo na potwierdzenie wspomnianych rewelacji.



„eXtas1s” uważa, że South of the Midnight zostanie zaprezentowane podczas The Game Awards 2024. W trakcie nadchodzącej imprezy mamy natomiast poznać dokładną datę premiery nowej produkcji studia Compulsion Games. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na TGA 2024, które rozpocznie się już 13 grudnia 2024 roku o 01:30 czasu polskiego.



Na koniec warto przypomnieć, że South of Midnight zmierza na komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

