The Witcher Official Cookbook – wiemy, kiedy książka zadebiutuje na rynku

Mamy dobre wieści dla wszystkich tych, którzy nie boją się eksperymentować w kuchni. Już wkrótce będziecie mogli to robić w iście wiedźmińskim stylu. Poznaliśmy datę premiery książki The Witcher Official Cookbook, która zabierze Was w kulinarną podróż szlakami uwielbianego uniwersum.

W The Witcher Official Cookbook z pewnością będzie można znaleźć wiele intrygujących przepisów

Autorkami książki są Anita Sarna i Karolina Krupecka. Jak możemy przeczytać w poście zamieszczonym na Twitterze, premiera The Witcher Official Cookbook zaplanowana została na 21 listopada. Będzie więc sporo czasu, żeby porządnie opanować potrawę, którą podbijecie świąteczny stół. Może będzie to fikuśnie przyrządzona płotka?



Muszę przyznać, że okładka prezentuje się zjawiskowo i chętnie postawiłbym takie tomiszcze na półce. Jeśli zaś chodzi o książki kucharskie, podchodzę do tematu sceptycznie, gdyż uważam, że czasy swojej świetności mają już dawno za sobą. Chętnie dowiemy się, jakie jest Wasze zdanie.



Jeśli bezwzględnie jesteście zainteresowani kupnem The Witcher Official Cookbook, to już teraz możecie złożyć zamówienie w formie pre-order.

