Nie odpowiada wam Stalker 2? Wkrótce będzie idealna okazja aby wrócić do starszych części

Ostatnie tygodnie były niezwykle intensywne dla ukraińskiego studia GSC Game World. Po premierze Stalker 2: Heart of Chornobyl zespół szybko przystąpił do pracy nad licznymi poprawkami, a świąteczna wiadomość deweloperów pokazuje, że mają oni sowite plany na 2025 rok, w tym odświeżenie starszych części gry.

Znamy plan rozwoju całej serii Stalker. Starsze części dostaną next-gen patch

W oficjalnym komunikacie GSC Game World zapowiedziało harmonogram zawartości do gry Stalker 2 oraz next-gen patch dla Stalker: Legends of the Zone Trilogy. Konkretne daty premier nie zostały jeszcze ujawnione, ale studio planuje opublikować harmonogram wdrażania aktualizacji na początku 2025 roku.

