Nicole Kidman zagra u Martina Scorsese, JEŚLI ten w końcu zacznie kręcić filmy o kobietach

Nie wiadomo, czy wypowiedź aktorki miała wskazywać szacunek do reżysera, czy może miała być krytyczną uwagą w stosunku do jego twórczości.

Odpowiadając w wywiadzie dla Vanity Fair na pytanie o swoich wymarzonych reżyserów, aktorka zasugerowała, że chętnie zagrałaby w filmie Martina Scorsese. Pod jednym warunkiem. Jeśli ten faktycznie nakręciłby film, w którym przejawia jednoznacznie zainteresowanie kobietami. Komentarz ten, jak łatwo się domyślić, rozgrzał zachodnie media branżowe, uznając go za subtelną krytykę skierowaną w stronę Scorsese.

Każdy wie, jakie filmy kręci Martin Scorsese. Znany jest z kina gangsterskiego pokroju Chłopców z ferajny. Ale nie tylko, bo zaskakiwał też nietypowym podejściem do kina religijnego. W centrum jego zainteresowań był jednak zawsze mężczyzna i jego skonfliktowana wewnętrznie natura. Dostrzegła to Nicole Kidman.

Przy tej okazji warto zastanowić się, jak to z tą twórczości Scorsese faktycznie jest. Choć jest jest znany z fascynacji psychologią mężczyzn i męską toksycznością, przypisywanie mu braku postaci kobiecych nie oddaje pełnej prawdy. Filmy takie jak Alicja już tu nie mieszka, czy Kasyno przedstawiają złożone postacie kobiece, które odgrywają kluczowe role w fabule i wpływają na jej rozwój. Warto dodać, że aktorki za występy u Scorsese były nominowane do Oscara, jak na przykład Sharon Stone za występ w Kasynie, czy ostatnio, Lily Gladstone za Czas krwawego księżyca. Cate Blanchett z kolei, za udział w Aviatorze, zdołała zamienić nominację do Oscara na faktyczną statuetkę.

Zarówno fani kina Scorsese, jak i krytycy przyznają, że reżyser przez lata eksplorował głównie męską perspektywę, ale nie oznacza to, że ignoruje historie kobiece. Czy Kidman zdoła zagrać u Scorsese w jego planowanych obecnie projektach? Twórca pracuje nad nowym filmem o Jezusie, ma też w planach biografię Franka Sinatry. Mało prawdopodobne, by Kidman mogła zabiegać o rolę główną. Nie może jednak narzekać na nudę – tylko w tym roku wystąpiła w kilku głośnych produkcjach, w tym także w serialu Netflix.