Nicolas Cage w najbardziej przerażającej roli życia. Kod zła na nowym mocnym zwiastunie

Kod zła już jakiś czas temu został okrzyknięty następcą Milczenia owiec. Z jednej strony jest to wielkie wyróżnienie i honor dla tego filmu, ale z drugiej strony również ogromne wyzwanie i wysoko zawieszona poprzeczka. Teraz każdy fan kreacji Anthony’ego Hopkinsa będzie czuł się upoważniony do porównywania go z pretendującym do tytułu widowiskiem. To czy Nicolas Cage jest w stanie udźwignąć ten ciężar dopiero się okaże, ale z pewnością jest to najbardziej przerażająca rola w jego długiej karierze. Grywał już rozmaite pokręcone postacie, ale czy uda mu się zagrać bestię na miarę Hannibala Lectera? Zwiastuny, które do tej pory pokazywali nam twórcy Kodu zła sugerują, że zamierzają nas solidnie przestraszyć i atmosfera filmu będzie przytłaczająca. I oby nie zawiedli oczekiwań.

Kod zła (Longlegs) to produkcja, zaklasyfikowana jako thriller psychologiczny, w którym Nicolas Cage wcielił się w bezwzględnego seryjnego zabójcę. Prezentowane do tej pory trailery zawsze były bardzo mroczne i sugerowały, że będzie to mocne widowisko, skierowane raczej do widzów lubiących historie z dreszczykiem. Zresztą za scenariusz i reżyserię filmu odpowiada Oz Perkins, filmowiec doskonale znany wielbicielom gatunku, a więc można uważać, że także on jest gwarancją solidnego widowiska.

Centralną postacią jest świeżo wcielona do FBI, agentka Lee Harker, która zostaje rzucona na głęboką wodę, ma wytropić nieuchwytnego seryjnego mordercę. Wkrótce okazuje się, że jest ona osobiście powiązana z zabójcą i wszystko zaczyna się komplikować.

W roli agentki Lee Harker zobaczymy młodą, amerykańską aktorkę Maikę Monroe, która ma na koncie występy w filmach Coś za mną chodzi i Watcher. Obok niej i wspomnianego Nicolasa Cage'a w obsadzie produkcji są też Alicia Witt (The Walking Dead), Blair Underwood (American Crime Story), Erin Boyes (Nóż w nocnej ciszy), Lisa Chandler (50 States of Fright) oraz Dakota Daulby (Uczeń i mistrz).