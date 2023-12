Nicolas Cage chce zakończyć karierę kinową. Jeszcze trzy lub cztery filmy i „Adios!”

Być może nie wszystkie filmy z jego udziałem to wiekopomne dzieła, ale nikt chyba nie zaprzeczy, że Nicolas Cage ma za sobą całkiem niezłą karierę. Okazuje się jednak, że całkiem niedługo może nastąpić jej koniec, ponieważ aktor uznał, że w kinie dokonał już chyba wszystkiego.

Czuję, że po 45 latach w branży i udziale w ponad 100 filmach – powiedziałem już prawie wszystko to, co miałem do powiedzenia na temat kina. I chciałbym odejść u szczytu sławy i powiedzieć „Adios!”.