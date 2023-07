Nicolas Cage już dostępny w Dead by Daylight

Czy to dla Was wystarczająca zachęta, by sięgnąć po tę grę?

To pierwszy razy, kiedy Nicolas Cage pojawia się w świecie gier wideo. Aktor dołączył do grupy bohaterów dostępnych w Dead by Daylight i już możecie przetestować, jak jego postać sprawdza się w praktyce. Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Czy Nicolas Cage przypadnie do gustu graczom Dead by Daylight?

Warto jednak zaznaczyć, że na razie Nicolas Cage w Dead by Daylight jest dostępny wyłącznie na publicznych serwerach testowych. Bohater wkroczył do gry z trzema unikalnymi perkami o nazwach Dramaturgy, Scene Partner oraz Plot Twist.



Dead by Daylight to wieloosobowa gra akcji i horroru, w której jeden gracz wciela się w postać brutalnego zabójcy, a pozostała czwórka gra jako ocalali. Twoim celem jako zabójcy jest złożyć ofiarę z jak największej liczby ocalałych. Celem ocalałych jest współpracować, aby uniknąć zabójcy, uciec i przede wszystkim – przeżyć! – czytamy w opisie gry.