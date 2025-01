Niantic słucha graczy. Pokemon GO czeka kilka sporych zmian

Mobilne Pokemon GO doczeka się zmian zarówno w samej rozgrywce jak i w wyglądzie gry. Niantic w końcu posłuchał graczy w kwestii pojawiania się stworków na mapie.

Nawet jeśli dana gra okazuje się być ogromnym sukcesem, to zazwyczaj prędzej czy później może zacząć nużyć graczy powtarzalnością mechanizmów i brakiem nowości. Niantic ma tego pełną świadomość, a do tego komunikuje się ze społecznością Pokemon GO i dlatego mobilne stworki czeka wkrótce kilka zmian.

Pokemon GO czeka kilka większych zmian

Przede wszystkim Niantic ogłosiło znaczącą zmianę w pojawianiu się Pokemonów. Już wkrótce zwiększy się liczba dzikich spotkań ze stworkami. Jest to odpowiedź na wieloletnie prośby graczy, którzy od dawna domagali się większej częstotliwości pojawiania się stworków w grze. Jakby nie patrzeć, główną atrakcją Pokemon GO jest eksploracja świata i właśnie łapanie nowych stworzonek, jednak wielu graczy, zwłaszcza z obszarów wiejskich, odczuwało frustrację z powodu rzadkich spawnów.