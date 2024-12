NFS: Underground 2 Remake przypomina o sobie na nowym gameplayu po roku przerwy. Demo w drodze

Minął już rok od ostatniego materiału z odświeżonej wersji Need for Speed: Underground 2. Twórca remake’u przypomniał o swojej pracy i zaprezentował nowy gameplay.

Need for Speed: Underground 2 Remake – fanowski projekt na nowym gameplayu i z wersją demo jeszcze w grudniu

Need for Speed: Underground 2 Remake – fanowski projekt na nowym gameplayu i z wersją demo jeszcze w grudniu

Need for Speed: Underground 2 Remake – fanowski projekt na nowym gameplayu i z wersją demo jeszcze w grudniu

Aż trzynaście miesięcy musieliśmy czekać na nowy gameplay z Need for Speed: Underground 2 Remake, za który odpowiada twórca znany jako 2Unreal5Underground. Dokładnie 4 listopada ubiegłego roku moder zaprezentował prawie dziesięciominutowy zapis rozgrywki pokazujący drifty. Od tego czasu nastała cisza, ale twórca postanowił powrócić, dzieląc się świeżym gameplayem z najnowszej wersji modyfiakcji, na którym możemy zobaczyć przejażdżkę po jednym z torów.

2Unreal5Underground w opisie pod filmem wyjaśnił, że cały remake Need for Speed: Underground 2 został już przeniesiony na Unreal Engine 5 i poddany refaktoryzacji, czyli przepisaniu i uproszczeniu kodu gry na nowym silniku. Modder wprowadził wiele poprawek zarówno gameplatowych, jak i w fizyce. Wyznał, że powoli zbliża się do końcowego rezultatu, a oprawa graficzna zostanie jeszcze bardziej poprawiona, aby spełniała współczesne standardy.

Co najciekawsze, przez ostatni rok twórca pracował również nad grywalnym demem Need for Speed: Underground 2 Remake. Wersja demonstracyjna ma trafić do graczy już pod koniec grudnia tego roku. Wcześniej otrzymamy jeszcze więcej filmów, które pokażą rozgrywkę z odświeżonej wersji kultowej ścigałki od Electronic Arts. Jego celem na ten rok było nie tylko stworzenie dema, ale także optymalizacja gry pod różne systemy i konfiguracje sprzętowe, aby remake’iem mogło cieszyć się jak najwięcej graczy.