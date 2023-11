Need for Speed: Underground 2 Remake na długim gameplayu z driftów

2Unreal5Underground podzielił się kolejnym filmem ze swoich prac nad remake’iem Need for Speed: Underground 2. Zaledwie kilka dni temu mogliśmy obejrzeć krótki fragment rozgrywki z jednego z torów. Tym razem twórca pochwalił się niemal dziesięciominutowym filmem, na którym przedstawił driftowanie kilkoma różnymi modelami samochodów.

Need for Speed: Underground 2 Remake – gameplay z driftów

Na poniższym materiale możemy zobaczyć, że fanowski Need for Speed: Underground 2 Remake powoli zmierza do końca. Prace nad projektem postępują w szybkim tempie, a tym razem możemy zobaczyć, jak prezentuje się model jazdy za pomocą driftów. Twórca pokazał zawody za pomocą pięciu samochodów. Ponadto możemy zobaczyć, jak prezentuje się menu gry, które utrzymane jest w tej samej kolorystyce, co interfejs z oryginalnego Need for Speed: Underground 2. 2Unreal5Underground dodał, żeby nie zwracać uwagi na czasy ładowania, gdyż w samej grze ładują się one zdecydowanie szybciej niż w edytorze.