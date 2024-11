Netflix wprowadza nowe restrykcje dotyczące współdzielenia kont. Korzystanie z jednego konta stanie się trudniejsze

W połowie ubiegłego roku Netflix ogłosił wprowadzenie zakazu współdzielenia kont. Platforma umożliwiła użytkownikom wykupienie do dwóch dodatkowych profili na tym samym koncie, aby mogły z nich korzystać również osoby, które nie mieszkają w jednym gospodarstwie domowym właściciela konta. Dodatkowo serwis wprowadził konieczność wpisywania jednorazowego kodu przy każdym logowaniu się na konto na nowym urządzeniu. Mimo to część użytkowników znalazła sposób, aby to obejść i wciąż cieszyć się jednym kontem Netflixa, bez potrzeby wykupowania dodatkowego profilu. Ale to się zmieniło i platforma już wprowadziła stosowne zmiany, aby temu zapobiec.

Netflix zaostrza walkę ze współdzieleniem kont

Jak poinformował serwis BGR Netflix zaostrzył możliwość współdzielenia konta. Teraz oprócz wpisania kodu potwierdzającego, platforma prosi swoich użytkowników również o dodatkową weryfikację profilu w przypadku, gdy wykryje logowanie na urządzeniu spoza gospodarstwa domowego posiadacza konta. W przypadku, gdy użytkownik zdoła zalogować się na takim urządzeniu, Netflix automatycznie wyloguje głównego użytkownika. Aby ten mógł ponownie się zalogować, musi zweryfikować swoją lokalizację poprzez zalogowanie się na swoim koncie na urządzeniu w swoim gospodarstwie domowym.