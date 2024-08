Netflix podnosi ceny w Polsce. Robi to, „aby zapewnić jeszcze więcej rozrywki”

Najtańszy pakiet nazwany podstawowym od teraz kosztuje 33 zł. Z kolei za standardowy zapłacimy 49 zł, a najdroższy premium został wyceniony na 67 zł. Porównanie nowych cen ze starymi zobaczycie poniżej.

Netflix argumentuje zmiany w cennik ciągłym powiększaniem różnorodnej oferty. Platforma chce również zadbać o jakość rozrywki, więc prosi klientów, aby zapłacili więcej.

Zawsze oferujemy naszym widzom wybór planów w zróżnicowanych cenach tak, by odpowiedzieć na ich indywidualne potrzeby. W miarę jak powiększamy ofertę różnorodnej i jakościowej rozrywki, od czasu do czasu prosimy naszych subskrybentów, by płacili nieco więcej.