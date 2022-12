Netflix ma nowy hit. Troll to najchętniej oglądany film platformy

Głęboko w górach Dovre w Norwegii do życia budzi się gigantyczny stwór, który był uwięziony przez tysiąc lat. Niszcząc wszystko na swojej drodze, wielki Troll zbliża się do stolicy Norwegii. Cały kraj rozpoczyna walkę z potworem, aby nie dopuścić do zniszczenia miasta i powstrzymać coś, co istniało do tej pory wyłącznie w norweskim folklorze.