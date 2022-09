Netflix kasuje z biblioteki jeden ze swoich najstarszych oryginalnych seriali

W 2013 roku Netflix rozpoczął podbój rynku streamingu, udostępniając pierwsze oryginalne produkcje. Widzowie do dzisiaj pamiętają, jakim sukcesem był House of Cards, a także Orange Is the New Black, ale tego samego roku na platformie pojawił się również horror Hemlock Grove, który doczekał się trzech sezonów. Niedawno Netflix przedstawił rozpiskę produkcji, które zostaną usunięte z biblioteki serwisu w przyszłym miesiącu. Nieoczekiwanie znalazł się tam jeden z pierwszych oryginalnych seriali firmy.

Netflix kasuje Hemlock Grove ze swojej biblioteki

Hemlock Grove dostępne będzie na Netflixie tylko do 22 października. Jest to sprawa bez precedensu, gdyż to bodajże pierwsza oryginalna produkcja platformy, która zniknie z biblioteki. Nie znane są powody usunięcia serialu, ani czy produkcja zostanie usunięta wyłącznie z amerykańskiej oferty, czy też na całym świecie.