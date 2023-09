Neil Druckmann: nie mogę nic powiedzieć o nowej grze, bo Naughty Dog mnie zabije

Co prawda, Druckmann udzielił tej odpowiedzi na szybko, ale skoro nie nastąpiło niej sprostowanie ze strony Naughty Dog, to możliwe, że rzeczywiście kontynuacja gry The Last of Us powstaje. W każdym razie wystarczyło to, żeby ekscytacja fanów zawrzała.

Neil Druckmann nie ujawnia nowej gry, bo “boi się śmierci”

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w 2021 roku Neil Druckmann oświadczył, że studio ma już napisany zarys fabuły The Last of Us 3 i ma nadzieję, że „pewnego dnia ujrzy światło dzienne”. Na początku tego roku powtórzył, że Naughty Dog jest otwarte na trzecią część, ale tylko pod warunkiem, że „zespół wymyśli fascynującą historię z uniwersalnym przesłanie, tak jak miało to miejsce w przypadku dwóch poprzednich części.