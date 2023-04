Naughty Dog zapowiada kolejną aktualizację do The Last of Us: Part I na PC

Wczoraj na oficjalnym koncie studia Naughty Dog pojawił się wpis, w którym przedstawiciele zespołu poinformowali, że pracują nad kolejną aktualizacją do gry The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste. We wpisie czytamy, że patch z numerem 1.0.4 wprowadzi między innymi poprawki optymalizacji, ulepszenia graficzne, a także wyeliminuje kolejne błędy. Najważniejszą informacją jest najprawdopodobniej fakt, iż aktualizacja ma zostać udostępniona w przyszłym tygodniu.

The Last of Us: Part I na PC – nadchodzi kolejny patch