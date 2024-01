Need For Speed: Underground 2 z RTX Remix prezentuje się świetnie. Wygląda jak remaster

Radosław Krajewski

Technologia Nvidii znów zaskakuje i pozwala cieszyć się rewelacyjną oprawą graficzną w grze sprzed dwudziestu lat.

Need For Speed: Underground 2 w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Wielu fanów tej uznanej serii ścigałek chętnie zagrałoby w nową odsłonę Undergrounda lub przynajmniej w remake lub remaster poprzednich części. Nie zapowiada się jednak na to, aby Electronic Arts miało wrócić do tej konwencji, ale z pomocą przychodzi modyfikacja wprowadzająca do NFS: Underground 2 technologię RTX Remix. Need For Speed: Underground 2 – modyfikacja z RTX Remix na gameplayu W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele modów do starszych gier, które ulepszają oprawę graficzną za pomocą RTX Remix. Niedawno prezentowaliśmy, jak wygląda pierwszy Max Payne z tą technologią Nvidii, jak również oryginalna wersja Grand Theft Auto: Vice City. Tym razem przyszedł czas na Need For Speed: Underground 2 RTX Remix, który wygląda niczym remaster gry.

Przede wszystkim widać to w oświetleniu, a miejska sceneria pełna neonów na budynkach i kałuż po deszczu na asfalcie w pełni pokazuje możliwości RTX Remix. Modyfikacja wciąż nie została ukończona, więc efekt końcowy powinien być jeszcze lepszy. Jest to okazja dla graczy, aby wrócić do Need For Speed: Underground 2 po tylu latach, zaś dla młodszych odbiorców, aby po raz pierwszy spróbować tego legendarnego tytułu.

