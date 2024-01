GTA: Vice City z RTX wygląda rewelacyjnie. Oryginalna wersja gry otrzymała drugie życie

Pod niezbyt udanej premierze Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition na PC i konsolach w 2021 roku fani wciąż marzą o pełnoprawnym remake’u uwielbianych odsłon serii GTA. Chociaż na nowe wersje tych gier nie ma co liczyć, to przynajmniej w oryginalne odsłony możemy zagrać w nowym wydaniu. Wszystko za sprawą RTX Remix, które zostało wykorzystane w GTA: Vice City. Dzięki technologii opracowanej przez Nvidię gra zyskała nowe życie, a poprawki w oprawie graficznej są widoczne gołym okiem.

GTA: Vice City z RTX – nowa jakość grafiki w grze Rockstara

Niedawno zadebiutowało grywalne demo pierwszego Maxa Payne z RTX, które zachwyciło graczy. Tym razem fani gier Rockstar Games mogą sprawdzić, jak Grand Theft Auto: Vice City prezentuje się z obsługą Patch Tracingu. Warto pamiętać, że RTX Remix znajduje się obecnie w zamkniętej becie, więc RTX w starszych tytułach będzie jeszcze lepszy, gdy większa liczba graczy będzie mogła przetestować to narzędzie i rozpocząć pracę nad własnymi projektami.