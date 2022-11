Need for Speed Unbound wycieka przed premierą. Zobaczcie 20-minutowy gameplay

Jeden z graczy zaprezentował obszerny fragment rozgrywki z tegorocznej odsłony serii Need for Speed.

Zgodnie z zapowiedziami już w najbliższy piątek – 2 grudnia – odbędzie się oficjalna premiera Need for Speed Unbound. W zeszłym tygodniu poinformowano, że gra osiągnęła tzw. złoty status, a nieco wcześniej dowiedzieliśmy się, że na ścieżce dźwiękowej znalazło się miejsce dla dwóch polskich utworów. Tymczasem Electronic Arts musi mierzyć się wyciekiem. Na kilka dni przed debiutem produkcji do sieci trafił obszerny gameplay z tegorocznej odsłony serii Need for Speed.

Do sieci trafił obszerny gameplay z Need for Speed Unbound

Jeden z graczy – który otrzymał już dostęp do Need for Speed Unbound – postanowił uruchomić na swoim kanale na platformie Twitch.tv transmisję live ze wspomnianej produkcji. Zaprezentowane przez użytkownika fragmenty rozgrywki krążą obecnie po sieci i można je obejrzeć m.in. na YouTube.



Gameplay pokazuje sam początek zabawy i pozwala przyjrzeć się nie tylko wyścigom, ale także m.in. systemowi tuningu. Zainteresowani powinni się jednak pospieszyć, ponieważ istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższych godzinach materiały zostaną zablokowane przez Electronic Arts. Całość znajdziecie na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że Need for Speed Unbound zadebiutuje na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 2 grudnia. Nabywcy wersji Palace Edition będą mogli rozpocząć przygodę z produkcją już jutro – 29 listopada. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z oficjalnymi wymaganiami sprzętowymi gry, a także z pełną listą samochodów, które będą dostępne w nadchodzącej odsłonie serii Need for Speed.