Nawet Netflix nie chciał tej tegorocznej spektakularnej kinowej klapy od Sony Pictures

Już wkrótce w kinach zadebiutuje Venom: Ostatni taniec, czyli prawdopodobnie największa tegoroczna premiera Sony Pictures. Film może osiągnąć nie mniejszy sukces od pierwszej części i zgarnąć z kin na całym świecie około 800 milionów dolarów. Po ostatnich porażkach wytwórni, takich jak Madame Web, czy Pogromcy duchów: Imperium lodu, Sony liczy, że tym razem będzie miało hit z prawdziwego zdarzenia. Chociaż te dwa wspomniane tytuły okazały się wielkimi kinowymi klapami, to w tegoroczne wakacje na dużym ekranie pojawił się jeszcze jeden film tego studia, który okazał się spektakularną porażką. Mowa o Haroldzie i magicznej kredce, czyli ekranizacji słynnej powieści dla dzieci. Produkcja z Zacharym Levim nie zachęciła jednak widzów do wybrania się do kina i nawet włodarze Netflixa przeczuwali, że nie jest to film, który może stać się międzynarodowym hitem.

Harold i magiczna kredka – Netflix nie był zainteresowany filmem od Sony Pictures

Harold i magiczna kredka zarobiło na całym świecie zaledwie 30,7 mln dolarów, co przy budżecie wynoszącym 40 mln dolarów oznacza, że film nie zarobił na siebie. Nie tylko widzowie nie byli zachwyceni filmem, ale również krytycy i w serwisie Rotten Tomatoes tylko 26% opinii z 72 recenzji jest pozytywnych. Podobnie wygląda to na Metacritic, gdzie średnia ocena wynosi 34/100 z 23 recenzji.