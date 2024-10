Następna darmowa gra w Epic Games Store. Ta relaksująca przygodówka pozwala poprowadzić pensjonat

Jak co czwartek, również i tym razem Epic Games Store ma dla pecetowych graczy prezent. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami użytkownicy komputerów osobistych będą mogli odebrać „relaksującą grę przygodową typu management”, w której zbudujemy i poprowadzimy pensjonat jako niedźwiedź. Już dziś o godzinie 17:00 za darmo pobierzemy bowiem Bear and Breakfast. Na odebranie prezentu od Epic Games gracze będą mieli czas do następnego czwartku, czyli do 10 października 2024 roku.

Bear and Breakfast to relaksująca gra przygodowa typu management, w której wcielasz się w postać życzliwego misia, który próbuje prowadzić pensjonat w lesie. Hank i jego przyjaciele znajdują opuszczoną chatę i, wyposażeni w młodzieńczą pomysłowość, zamieniają ją w dochodowy pensjonat dla niczego niepodejrzewających turystów. – głosi opis gry.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Przypominamy również o prezencie z ubiegłego tygodnia, który wciąż jest dostępny w Epic Games Store. Mowa o The Spirit and the Mouse, które jeszcze przez kilka godzin możemy odebrać za darmo.