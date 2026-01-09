Największy hit science fiction od Netflixa otrzyma nowy sezon. Platforma nareszcie podjęła decyzję

Czarne lustro powróci i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej Black Mirror niż kiedykolwiek wcześniej. Na szczęście serial ma przed sobą przyszłość, więc mogę potwierdzić, że wróci dokładnie wtedy, gdy rzeczywistość zacznie go doganiać. To ekscytujące. Ta część mojego mózgu już się uruchomiła i pracuje na pełnych obrotach.

Twórca serialu Czarne lustro, Charlie Brooker, potwierdził, że produkcja powróci z kolejną odsłoną. W rozmowie z serwisem Tudum Charlie Brooker zdradził, że Netflix zamówił już ósmy sezon antologii, która od lat punktuje technologiczne lęki współczesnego świata.

Ogłoszenie zbiegło się w czasie z nadchodzącą galą Złotych Globów, na której serial po raz pierwszy w historii otrzymał nominacje. Siódmy sezon walczy o statuetkę w kategorii najlepszy serial limitowany lub antologia telewizyjna. Indywidualne nominacje aktorskie zdobyli Rashida Jones za odcinek Common People oraz Paul Giamatti za występ w Eulogy.

Brooker zapytany o proces tworzenia nowego sezonu nie zdradził wielu szczegółów, ale sięgnął po muzyczną metaforę, porównując pracę nad serialem do komponowania albumu:

To przydatny eksperyment myślowy przy podchodzeniu do nowej historii. Często zastanawiam się, czego jeszcze nie zrobiliśmy i jakiego tonu szukam. Gdzie ten utwór znalazłby się na albumie i w jakim kierunku muzycznym chcemy pójść. Zobaczymy. Bardzo mało prawdopodobne, żebyście kiedykolwiek zobaczyli taneczny numer z muzyką country w Czarnym lustrze.

Siódmy sezon serialu, który zadebiutował na Netflix w kwietniu 2025 roku, został ciepło przyjęty przez krytyków. Doceniono zwłaszcza powrót do mrocznych, technologicznych wizji po chłodniejszym odbiorze poprzedniej serii.