Najważniejsi bohaterowie Avengers 5. Jaki był pierwotny pomysł na fabułę?

Kang Zdobywca nie będzie dłużej głównym przeciwnikiem Avengersów w drugiej sadze MCU. Złoczyńca został zastąpiony przez Doktora Dooma, a według ostatnich doniesień Avengers: Doomsday ma odnieść się do zniknięcia Kangów. Wielu fanów zastanawia się jednak, jaki był pierwotny pomysł na fabułę piątej części przygód superbohaterskiej drużyny. Z najnowszych przecieków dowiadujemy się, jakie postacie miały być kluczowe i jak Avengers: The Kang Dynasty miało wprowadzić do Avengers: Secret Wars.

Avengers: The Kang Dynasty – kto miał być istotami prymarnymi?

W Deadpool & Wolverine na jednego z wariantów drugiego z tytułowych bohaterów padło określenie, że jest istotą prymarną w swoim świecie. Według tego, co dowiedzieliśmy się wcześniej, chociażby z serialu Loki, są to bohaterowie, bez których nie istnieje dany świat. Po ich śmierci świat zaczyna się powoli rozpadać, a TVA nie może tego przerwać, aby chronić świętą oś czasu. Okazuje się, że w Avengers: The Kang Dynasty takimi postaciami miały być wszystkie trzy Pajączki, którzy byli bohaterami Spider-Man: Bez drogi do domu.