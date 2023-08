Najrzadsza karta Magic: The Gathering kupiona przez rapera. Kosmiczna kwota

Chodzi konkretnie o kartę The One Ring, która powstała z okazji crossovera Magic: The Gathering z Władcą Pierścieni. Na świecie znajduje się tylko jeden taki egzemplarz – i wspomniany Post Malone wydał na niego aż 2,6 miliona dolarów . Zakupił ją od gracza znanego jako Brook Tafton, który stwierdził, że bardziej opłaci mu się ją sprzedaż aniżeli zachować:

Kiedy znalazłem The One Ring, pierwszą osobą, o której pomyślałem, był Post Malone. Gram w MTG od dziecka i choć niesamowicie byłoby zatrzymać tę kartę, tak dla faceta takiego jak ja możliwość sprzedania jej zmienia życie. Miałem nadzieję, że trafi ona do kogoś, kto doceni ją tak samo jak ja. To spełnienie moich marzeń: spotkanie Post Malone’a i sprzedanie mu karty The One Ring to dosłownie chwila jak z bajki.