Wydawca Valheim zapowiada grę roguelike z mechaniką budowania talii. Znamy pierwsze szczegóły

As We Descend to dzieło weteranów Riot Games i Stunlock Studios.

Pojawiły się już pierwsze szczegóły związane z As We Descend, grą zapowiedzianą przez wydawcę Coffee Stain. Tytuł to strategia typu roguelike, która polega na budowaniu talii – bitwy karciane rozgrywają się przeciwko potworom zagrażającym istnieniu ludzkości. Nad produkcją czuwa między innymi Aleks Nikonow, weteran Riot Games oraz byli twórcy V Rising ze Stunlock Studios.

Nowe studio Box Dragon, w którego skład wchodzą weterani branży, połączyło siły z wydawcą gier takich jak Valheim i Satisfactory. Twórcy ujawnili pierwsze szczegóły swojego debiutanckiego projektu – nadchodzącej gry roguelike łączącej mechanikę budowania talii i strategię. As We Descend współtworzy między innymi były deweloper Riot Games.

W As We Descend gracze będą rekrutować nowe oddziały jednostek, z których każdy posiadać będzie specjalny zestaw kart. Zadaniem zainteresowanych będzie planowanie i opracowywanie strategii, a także dostosowywanie taktyki w reakcji na zamiary niebezpiecznych potworów czyhających na ludzkość. Grę cechuje motyw dystopii, a gracze będą eksplorować świat w poszukiwaniu zasobów i sił.

Wydaje się, jakbyśmy zaledwie wczoraj ogłosili istnienie Box Dragon, a oto ponad dwa lata później przedstawiamy to, co tworzyliśmy przez cały ten czas. Z radością rozpoczynamy playtesty w naszej zamkniętej becie, które pomogą nam kształtować rozwój naszej gry. Wciąż mamy przed sobą wiele pracy, ale wiemy, że z pomocą zapalonych graczy, którzy kochają ten gatunek i są spragnieni czegoś nowego i wielkiego, możemy sprawić, że As We Descend stanie się deckbuilderem w stylu roguelike wysokiej klasy. – przekazuje reżyser gry, Kevin Chang.

Niestety dokładna data premiery As We Descend pozostaje na ten moment tajemnicą. Zainteresowani mogą jednak zgłosić chęć wzięcia udziału w zamkniętych testach beta. Tytuł można również dodać do listy życzeń na platformie Steam.