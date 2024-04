W Star Wars Outlaws pojawi się kultowa gra karciana ze świata Gwiezdnych wojen

Zawartość przepustki sezonowej Star Wars Outlaws spotkała się z krytyką. Wielu graczom nie spodobało się bowiem, że jedna z misji dostępna będzie wyłącznie dla posiadaczy season passa. W sieci pojawiły się tymczasem nieco bardziej pozytywne informacje, które z pewnością ucieszą miłośników uniwersum Gwiezdnych wojen. Okazuje się bowiem, że w nadchodzącej produkcji Ubisoft Massive użytkownicy będą mieli okazję zagrać w kultową grę karcianą ze świata Star Wars.

W Star Wars Outlaws gracze będą mogli zagrać w sabaka

Mowa tutaj oczywiście o sabaku, czyli najpopularniejszej z hazardowych gier karcianych w świecie Gwiezdnych wojen. Jak zauważa serwis GamesRadar, opis Star Wars Outlaws w bazie danych ESRB informuje, że gracze „mogą postawić walutę” we wspomnianej karciance podobnej do blackjacka. Wiele wskazuje więc na to, że w ręce fanów Gwiezdnych wojen oddana zostania interesująca mini-gierka.