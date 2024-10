Najnowsze anime wygląda jak gra z PS2. Twórca komentuje: „Zostaliśmy oszukani”

Na te kontrowersje odpowiedział Jason DeMarco, producent wykonawczy anime. W mediach społecznościowych opublikował post dotyczący spadku jakości serialu. Przyznał, że wie, kto ponosi za to winę. Dodał, że przed twórcami postawiono ultimatum, więc wybrano opcję, aby wypuścić Uzumaki w takim stanie. Fani serialu nie powinni spodziewać się, że kolejne odcinki będą bardziej dopracowane.

Wszystko w porządku, wiedzieliśmy, że tak się stanie. Nie mogę mówić o tym, co się wydarzyło, ale zostaliśmy oszukani i mieliśmy do wyboru następujące opcje: A) Nie kończyć, nie emitować niczego i nazwać to porażką, B) Po prostu skończyć i wyemitować odcinek 1 i zostaw to jako niedokończone lub C) Wyemitować wszystkie cztery odcinki, ze wszystkimi ich zaletami i wadami. Z szacunku dla ciężkiej pracy wybraliśmy opcję C.

Po tak długim oczekiwaniu logiczne jest, że ludzie będą wściekli. Niestety nie mogę im powiedzieć, kogo można za to winić… ale zdecydowanie ktoś tu zawinił, a gdy wszystko się zaczęło sypać, wszyscy musieliśmy dać z siebie wszystko. Być może inni dokonaliby innego wyboru. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, z tym, co mieliśmy.

Ale znowu wiele osób bardzo ciężko pracowało nad tym serialem i nie sądzę, że działania jednej lub dwóch osób powinny być powodem, dla którego serial nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Może to zły wybór, naprawdę nie wiem, ale ci ludzie mają prawo być zirytowani i rozczarowani.