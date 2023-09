Najlepszy serial Apple TV+ wraca z nowym sezonem. Jest zwiastun nowej serii For All Mankind

For All Mankind to prawdziwy hit, o jakim marzy każdy streamer. Nic więc dziwnego, że Apple TV+ zapowiedziało nowy sezon. Jest też zwiastun.

Serial For All Mankind to smakołyk dla wszystkich wielbicieli historii alternatywnych i teorii spiskowych. Scenarzyści przewrócili fakty do góry nogami i to ZSRR jest pionierem w penetracji kosmosu i to obywatel tego kraju, jako pierwszy człowiek postawił stopę na Srebrnym Globie. USA odpowiada i mocno zabiera się za nadrabianie strat, a więc konflikt ma paliwo, żeby narastać.