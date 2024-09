Nadciągają 25. urodziny Tony Hawk’s Pro Skater. Twórcy aktualizują oficjalne profile

Na ten moment nie pozostaje jednak nic innego, jak oczekiwać na oficjalne komunikaty ze strony twórców. Tony Hawk’s Pro Skater ukazało się 29 września 1999 roku, więc istnieje spora szansa, że do końca miesiąca deweloperzy postanowią podzielić się z fanami dobrymi wieściami. Trudno jednak na ten moment ocenić, co dokładnie planuje Activision.

Na koniec przypomnijmy, że Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zadebiutowało we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!

Wczytywanie ramki mediów.